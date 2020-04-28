Артур сообщил «Барсе» и «Юве», что никуда не перейдет

Полузащитник «Барселоны» Артур не хочет уходить из клуба.
По информации Mundo Deportivo, в воскресенье отец Артура, являющийся его представителем, связался со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи, поблагодарил итальянский клуб за интерес к своему сыну, но сообщил, что единственное желание Артура – продолжить выступления за «Барселону».
В понедельник же брат и отец Артура встречались со спортивным директором «Барсы» Эриком Абидалем и его заместителем Рамоном Планесом. В ходе этой встречи сторона игрока сообщила представителям клуба, что уведомила «Ювентус» о желании Артура остаться в «Барселоне».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» отпустит полузащитника Миралема Пьянича, который уже дал согласие на переход в «Барселону», только в обмен на Артура.