Артур сообщил «Барсе» и «Юве», что никуда не перейдет

Полузащитник «Барселоны» не хочет уходить из клуба.

По информации Mundo Deportivo, в воскресенье отец Артура, являющийся его представителем, связался со спортивным директором «Ювентуса» , поблагодарил итальянский клуб за интерес к своему сыну, но сообщил, что единственное желание Артура – продолжить выступления за «Барселону».

В понедельник же брат и отец Артура встречались со спортивным директором «Барсы» и его заместителем Рамоном Планесом. В ходе этой встречи сторона игрока сообщила представителям клуба, что уведомила «Ювентус» о желании Артура остаться в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что отпустит полузащитника Миралема Пьянича, который уже дал согласие на переход в «Барселону», только в обмен на Артура.