Рудковская о снятии Плющенко с личного турнира в Сочи-2014: «Женя хотел поменяться, но его уговорили в федерации. Им нужна была еще медаль»

, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию , рассказала о том, почему спортсмен снялся с личного турнира в .

Плющенко поехал на Олимпиаду-2014 в Сочи, несмотря на то, что проиграл чемпионат России Максиму Ковтуну. В Сочи спортсмен выступил в командном турнире, но снялся перед короткой программой в личном турнире, так как получил травму.

У России была только одна квота в мужском катании в Сочи-2014, так что поменять Плющенко на другого фигуриста после командных соревнований было невозможно.

«Даже для меня это была тяжелая история, прям шок. Многие не знают или забыли, или недочитали.

Перед Олимпиадой, чтобы выполнять четверные прыжки, приехали к российским врачам. Нам сказали, что четверные Женя прыгать не сможет, потому что полностью стерт межпозвоночный диск. Порекомендовали: если заменяем, ставим полимер – он не сможет восстановиться к Олимпиаде.

Единственный, кто взялся поставить полимер и сказать, что к сентябрю Женя выйдет на лед, – это доктор Илья Пекарский. Вместо сентября Женя вышел в июне.

Он приехал на Олимпиаду, выступил и принес команде 19 баллов. Я хочу напомнить: в командных соревнованиях он выиграл произвольную программу и проиграл только Ханю короткую программу. Принес 19 баллов, как Юля Липницкая.

Но после командных соревнований он поменялся, потому что чувствовал, что что-то происходит. Что какие-то боли, дискомфорт. И он сразу сказал: я меняюсь. Была тренировка перед личным турниром, это все видели. Лайсачек был комментатором и сказал: посмотрите, Плющенко упал очень сильно с тройного акселя на спину. И он говорит: я очень беспокоюсь за его спину.

Я думаю, что именно в тот момент случилось это. И поэтому он поменялся. К сожалению, два фигуриста, которые были на замене, оба были не готовы. И это знают и федерация, и Минспорт. Но они сказали: давай, попробуй-попробуй, уговаривают – нам нужна еще медаль.

И Женя такой: я не могу, у меня боли, ну как? Ну ты понимаешь, ты же великий, давай-давай. Я была против этих индивидуальных соревнований. Я знала: если у него болит – это что-то серьезно. У меня было очень плохое предчувствие. На последней тренировке у него разорвалась цепочка и упал крестик, с которым он всегда катался. Это очень плохой знак – тем более он очень верующий человек.

Он сказал: надо было не идти на уговоры, а меняться. Есть более здоровые спортсмены, которым нужна Олимпиада. И на фоне травмы его бы поменяли. После снятия начинается травля. Он поменялся – это его не поменяли.

Мы прилетели через два дня к Пекарскому. Спасибо Эрнсту, который прислал камеру программы «Время» с нами. Пекарский сказал: Женя, я знаю, что если бы вы могли, вы бы катались. Женя сказал: конечно, док, я бы катался. Пекарский сказал: а сейчас мы посмотрим, почему вы это не стали делать.

Пекарский спросил: Женя, а если бы вы были не первый в разминке, то пошли бы на новокаиновую блокаду, которая купировала бы вам боль на какое-то время? Женя ответил: конечно, пошел бы.

Пекарский поворачивает нам экран и показывает снимок: тогда, скорее всего, вы бы умерли на льду. И там разломанный шуруп, ножка отдельно… Как здорово, что эти камеры были с нами, что нам не надо было ничего доказывать», – рассказала Рудковская в фильме «Рудковская. Исповедь».

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