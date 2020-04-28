РПЛ готова рассмотреть доигровку матчей чемпионата со зрителями

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Сергей Прядкин премьер-лига Россия Организация РПЛ болельщики Динамо Москва Краснодар ТАСС коронавирус Футбол

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что руководство лиги готово рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата России со зрителями на стадионах.

Рестарт Премьер-лиги запланирован на 21 июня. «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» выступали за игры со зрителями. РФС работает над этим вариантом.

«Вчера мы завершили важный этап подготовки к возобновлению сезона, вернули всех иностранцев в Россию.

Продолжаем работать в тесном контакте с исполнительными органами власти и внимательно следим за эпидемиологической обстановкой. Последние данные о положительной динамике выздоровления людей и снятие ограничений в регионах, в том числе и в Москве, обнадеживают.

Пока мы исходим из того, что рестарт сезона состоится без зрителей. Это очень расстраивает, все понимают, что футбол без болельщиков на трибунах – это совершенно другое зрелище, другая энергетика.

Экономически это также большой удар по клубам, ведь приходится забывать о доходах в день матча. Но в первую очередь мы должны думать о здоровье людей.

Мы не теряем надежду, все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы. Если ситуация позволит, можно будет рассмотреть и такой вариант тоже.

Все это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам», – сказал Прядкин.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 370,6 тысячи, 8 338 – за сутки. Всего в стране от COVID-19 умерли 3 968 человек. Выздоровели с начала эпидемии 142,2 тысячи человек.

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