РПЛ готова рассмотреть доигровку матчей чемпионата со зрителями

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что руководство лиги готово рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата России со зрителями на стадионах.

Рестарт Премьер-лиги запланирован на 21 июня. , , и выступали за игры со зрителями. РФС работает над этим вариантом.

«Вчера мы завершили важный этап подготовки к возобновлению сезона, вернули всех иностранцев в Россию.

Продолжаем работать в тесном контакте с исполнительными органами власти и внимательно следим за эпидемиологической обстановкой. Последние данные о положительной динамике выздоровления людей и снятие ограничений в регионах, в том числе и в Москве, обнадеживают.

Пока мы исходим из того, что рестарт сезона состоится без зрителей. Это очень расстраивает, все понимают, что футбол без болельщиков на трибунах – это совершенно другое зрелище, другая энергетика.

Экономически это также большой удар по клубам, ведь приходится забывать о доходах в день матча. Но в первую очередь мы должны думать о здоровье людей.

Мы не теряем надежду, все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы. Если ситуация позволит, можно будет рассмотреть и такой вариант тоже.

Все это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам», – сказал Прядкин.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 370,6 тысячи, 8 338 – за сутки. Всего в стране от COVID-19 умерли 3 968 человек. Выздоровели с начала эпидемии 142,2 тысячи человек.