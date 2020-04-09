«Арсенал» и «Тоттенхэм» хотят подписать Виллиана бесплатно. У клубов нет денег на трансферы

Полузащитник Виллиан может перейти в другой лондонский клуб.

31-летний бразилец интересен и .

И у «пушкарей», и у «шпор» нет средств на трансферы – только на аренды или свободных агентов вроде . Контракт, связывающий футболиста с «Челси», был рассчитан до окончания сезона.

Серьезные покупки «Арсенал» и «Тоттенхэм» смогут позволить себе только в случае продажи кого-то из своих игроков.

Виллиан проводит в «Челси» седьмой сезон. Экс-игрок «Анжи» забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в текущем чемпионате Премьер-лиги.