«Арсенал» и «Тоттенхэм» хотят подписать Виллиана бесплатно. У клубов нет денег на трансферы

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Тоттенхэм Виллиан Футбол

Полузащитник «Челси» Виллиан может перейти в другой лондонский клуб.

31-летний бразилец интересен «Арсеналу» и «Тоттенхэму».

И у «пушкарей», и у «шпор» нет средств на трансферы – только на аренды или свободных агентов вроде Виллиана. Контракт, связывающий футболиста с «Челси», был рассчитан до окончания сезона.

Серьезные покупки «Арсенал» и «Тоттенхэм» смогут позволить себе только в случае продажи кого-то из своих игроков.

Виллиан проводит в «Челси» седьмой сезон. Экс-игрок «Анжи» забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в текущем чемпионате Премьер-лиги.

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