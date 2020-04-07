Рами готов покинуть «Сочи». Он заявил, что клуб не платит ему зарплату

Защитник Адиль Рами может покинуть «Сочи» из-за того, что клуб не выплачивает ему зарплату.

34-летний француз присоединился к российской команде в феврале. Чемпион мира перешел в «Сочи» на правах свободного агента и не провел ни одного матча в РПЛ.

Через своего адвоката Жюля Планка Рами заявил, что «Сочи» «решил не соблюдать ни одного взятого на себя обязательства». Игрок сообщил, что «не получил никакой зарплаты».

Кроме того, Рами объявил, что он открыт для перехода в другой клуб. «Теперь футболист освобождается от любых обязательств, и у него есть желание продолжать профессиональную карьеру», – говорится в заявлении.

Первую часть сезона Рами провел в «Фенербахче». Его статистику смотрите здесь.

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