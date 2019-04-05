«Детройт» не уволит Блэшилла с поста главного тренера. Клуб с 2016 года не играет в плей-офф

продолжит работу на должности главного тренера .

Генеральный менеджер клуба сообщил, что не планирует назначать нового специалиста.

46-летний Блэшилл работает в «Ред Уингс» с 2015 года. В первом сезоне он смог выйти с командой в плей-офф, уступив в первом раунде Кубка Стэнли.

После этого «Детройт» ни разу не попадал в плей-офф. В этом сезоне клуб занял последнее место в таблице Восточной конференции, выиграв 17 матчей из 71.

Великий «Детройт» превратился в лузера. От плавной перестройки перешел к жесткому сливу