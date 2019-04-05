«Детройт» не уволит Блэшилла с поста главного тренера. Клуб с 2016 года не играет в плей-офф

Джефф Блэшилл продолжит работу на должности главного тренера «Детройта».
Генеральный менеджер клуба Стив Айзерман сообщил, что не планирует назначать нового специалиста.
46-летний Блэшилл работает в «Ред Уингс» с 2015 года. В первом сезоне он смог выйти с командой в плей-офф, уступив в первом раунде Кубка Стэнли.
После этого «Детройт» ни разу не попадал в плей-офф. В этом сезоне клуб занял последнее место в таблице Восточной конференции, выиграв 17 матчей из 71.
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