В «Уфе» подтвердили переговоры с австрийскими и арабскими инвесторами. Клуб не продадут полностью

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов подтвердил, что клуб ведет переговоры с иностранными инвесторами.

«Действительно, «Уфа», будучи коммерчески одним из самых эффективных спортивных клубов в России, давно является объектом интереса крупных российских и международных компаний.

Мы можем подтвердить, что среди них есть как австрийские, так и арабские компании. При этом речь о полной продаже клуба не идет, это достояние республики и команда, по опросам, поддерживаемая двумя третями населения Республики Башкортостан.

Мы приветствуем, если новый инвестор сможет дать клубу новое развитие, и переговоры ведутся активно.

У нас есть четкие источники финансирования, есть дивиденды, которые платят определенные компании. Но если мы хотим двигаться к новым горизонтам, то лучше это делать за частные деньги, а не увеличивая финансирование из окологосударственных источников за счет урезания других программ», – сказал Мурзагулов.

Вчера сообщалось, что «Уфой» интересуется холдинг City Football Group, в который входит 9 клубов, а также Red Bull, который руководит футбольными клубами из Лейпцига, Зальцбурга, Нью-Йорка и двумя командами в Бразилии, из Кампинаса и Браганса-Паулиста.

Возможно, «Уфа» войдет в империю Red Bull. Клуб давно мечтал о таком, взамен инвестор получит бизнес-свободу в регионе

«Уфа» – Европа: продают в топ-клубы, хотят делать бизнес, звали инвестором Red Bull