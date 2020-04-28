РПЛ может стать Лигой России или Высшей лигой. РФС обсуждает нейминг лиг

На заседании комитета по маркетингу на этой неделе обсуждались варианты наименования российских лиг.

По информации «РБ-Спорт», лиги могут быть дифференцированы при помощи прилагательных, а их название будет отсылать к традициям советского футбола. То есть: Высшая лига – РПЛ, Первая лига – ФНЛ, Вторая лига – ПФЛ.

Другой вариант предусматривает нейминг лиг по тому, какое место они имеют в системе российского футбола. То есть: Лига России/Национальная лига – ,

Лига роста/развития – ФНЛ, Лига регионов – ПФЛ.

Эти варианты пока не окончательные. Вероятно, в РФС хотят привлечь к обсуждению темы и болельщиков.