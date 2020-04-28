Гарет Бэйл: «Не понимаю, почему меня освистывают свои же фанаты. Это особенность «Реала»

Полузащитник рассказал о своем отношении к критике со стороны болельщиков.

«В каждом матче мы находимся под огромным давлением. Если играешь плохо – ты в центре внимания. Когда я играл плохо, меня освистывал весь 80-тысячный стадион.

Это неприятно. Я сталкивался с подобным несколько раз. Когда это случилось впервые, я подумал: «Что происходит?!» Это бьет по твоей уверенности.

Почему тебя освистывают свои же болельщики? Это большой вопрос! Я не понимаю. Потому что если у тебя не все получается на поле, болельщики должны поддерживать тебя, чтобы ты прибавил и подарил им радость.

Они делают наоборот. Они начинают свистеть, ты чувствуешь себя еще хуже и теряешь уверенность. Начинаешь играть хуже, и это расстраивает их еще больше.

Это особенность «Реала». В других клубах тоже происходит подобное, но больше всем этим известен именно «Реал».

Бывает, я не реализую хороший момент. Начинают свистеть, ты думаешь: «Уверенность и так упала после нереализованного шанса, а теперь она упадет еще ниже».

И в следующем моменте ворота кажутся тебе миниатюрными, словно это лунка в гольфе», – сказал Бэйл.

Гарет Бэйл: «Не понимаю, почему многих беспокоит моя игра в гольф. Такое восприятие создали медиа»