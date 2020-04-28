Депутат от КПРФ Плетнева передала главе Роспотребнадзора обращение граждан, требующих отложить рестарт РПЛ

Депутат Государственной Думы от КПРФ Тамара Плетнева, которая также занимает пост председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, обратилась в Роспотребнадзор с просьбой пояснить решение о возобновлении чемпионата России с 21 июня.

Как сказано в письме Плетневой к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, к депутату поступило коллективное обращение от группы граждан, которые обеспокоены скорым возобновлением .

В частности, группа активистов считает, что в условиях пандемии, когда граждане не имеют возможности ни зарабатывать, ни заниматься физкультурой в спортзалах и на свежем воздухе, решение о возобновлении футбольного первенства представляется преждевременным. Такая ситуация выглядит провокационной, подчеркивает социальное неравенство.

Получается, что государство демонстрирует желание помогать не пострадавшей экономике, не малому и среднему предпринимательству, не людям, которые потеряли работу, а футбольному бизнесу и игрокам-миллионерам, которые, в отличие от людей, получают право не соблюдать самоизоляцию с ограничительными мерами и продолжать зарабатывать деньги.

По мнению авторов обращения, на фоне серьезных социально-экономических проблем это выглядит неприемлемо. В нем также отмечается, что необходимо отложить чемпионат до снятия всех ограничений в стране и «коренного перелома» в ситуации с пандемией.

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Фото: телеграм-канал «Кремлевский мамковед»

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