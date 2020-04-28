Леонид Федун: «Спартак» готов выпускать маски и перчатки со своей символикой и раздавать всем на входе на стадион»

Владелец заявил о готовности клуба выпускать маски и перчатки со своей символикой.

«Футбол без зрителей — это не футбол, это тренировочный турнир. Сегодня [мэр Москвы] Собянин уже сказал, что начинаются послабления, поскольку болезнь уже отступает.

И по своему опыту могу сказать, что больницы уже готовы к тому, чтобы работать с коронавирусом как со штатным ОРВИ.

Мы готовы выпускать маски и перчатки со своей символикой и раздавать всем на входе и прилагать их к абонементу.

Во-вторых, на стадионе между зрителями возможно санитарное расстояние два-три метра. Понятно, что стадион будет собирать 15 тысяч зрителей, а не 45 тысяч, но это также поможет и избежать толкучки на выходах.

Я думаю, что зрители будут счастливы снова выйти на матчи, а риски заражения будут ниже, чем в метро и автобусе», – сказал Федун.

Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня. РФС работает над проведением матчей со зрителями.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 370,6 тысячи, 8 338 – за сутки. Всего в стране от умерли 3 968 человек. Выздоровели с начала эпидемии 142,2 тысячи человек.