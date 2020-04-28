С 1 июня в Москве откроются стадионы и иные спортивные объекты для тренировок игроков клубов и членов сборных

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о втором этапе смягчения ограничений из-за пандемии коронавируса.

В рамках этого этапа с 1 июня возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки, хоть и с ограничениями.

«Исполком Российского футбольного союза планирует возобновить чемпионат с 21 июня. Аналогичные планы постепенного возобновления национальных и международных первенств объявили и другие спортивные федерации.

Чтобы спортсмены могли начать подготовку к соревнованиям, с 1 июня 2020 года мы открываем стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов.

Разумеется, пока на тренировках не смогут присутствовать зрители и гости. Только спортсмены, тренеры, врачи и иной необходимый персонал», – сообщил Собянин.

, , и выступали за матчи чемпионата России со зрителями. РФС работает над этим вариантом.