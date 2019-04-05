КХЛ планирует начать сезон 2 сентября

Старт нового сезона чемпионата КХЛ запланирован на 2 сентября.
Лига уже оповестила клубы об этом. Дата согласована с ФХР.
«При этом лига отмечает следующее: дата старта чемпионата в первую очередь будет зависеть от критериев эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и постепенного снятия ограничительных мер как в регионах РФ, так и в странах, чьи клубы представлены в КХЛ.
Лига внимательно следит за ситуацией, и в случае изменения ее в сторону ужесточения ограничительных мер в местах проведения матчей или возникновения рисков для здоровья участников чемпионата будет сделана необходимая корректировка по срокам и условиям его проведения», – сказано на официальном сайте лиги.
Ранее президент КХЛ Алексей Морозов говорил о том, что в матче Кубка открытия могут сыграть ЦСКА и «Ак Барс».