КХЛ планирует начать сезон 2 сентября

Старт нового сезона чемпионата запланирован на 2 сентября.

Лига уже оповестила клубы об этом. Дата согласована с .

«При этом лига отмечает следующее: дата старта чемпионата в первую очередь будет зависеть от критериев эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и постепенного снятия ограничительных мер как в регионах РФ, так и в странах, чьи клубы представлены в КХЛ.

Лига внимательно следит за ситуацией, и в случае изменения ее в сторону ужесточения ограничительных мер в местах проведения матчей или возникновения рисков для здоровья участников чемпионата будет сделана необходимая корректировка по срокам и условиям его проведения», – сказано на официальном сайте лиги.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов говорил о том, что в матче Кубка открытия могут сыграть ЦСКА и «Ак Барс».