Каминский и Шашилов рекомендованы на должности старших тренеров сборной России по биатлону

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Юрий Каминский и Михаил Шашилов рекомендованы на должности старших тренеров мужской и женской сборных России решением правления Союза биатлонистов России (СБР).

Каминский – экс-тренер сборной России по лыжным гонкам, с 2018 года работает главным тренером сборной Казахстана. Шашилов – тренер биатлонной команды Свердловской области.

Кандидатуры Каминского и Шашилова должны пройти процедуру согласования в Министерстве спорта.

В апреле этого года правление СБР рекомендовало на должности старших тренеров Роберта Кабукова и Владимира Королькевича. Против их кандидатур выступил глава СБР Владимир Драчев.

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