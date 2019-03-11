Каминский и Шашилов рекомендованы на должности старших тренеров сборной России по биатлону

Юрий Каминский и Михаил Шашилов рекомендованы на должности старших тренеров мужской и женской сборных России решением правления Союза биатлонистов России (СБР).
Каминский – экс-тренер сборной России по лыжным гонкам, с 2018 года работает главным тренером сборной Казахстана. Шашилов – тренер биатлонной команды Свердловской области.
Кандидатуры Каминского и Шашилова должны пройти процедуру согласования в Министерстве спорта.
В апреле этого года правление СБР рекомендовало на должности старших тренеров Роберта Кабукова и Владимира Королькевича. Против их кандидатур выступил глава СБР Владимир Драчев.