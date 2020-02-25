Агент Рами: «У «Сочи» будут проблемы с ФИФА. Адилю ничего не заплатили. Остальные игроки в такой же ситуации»

Теги премьер-лига Россия ФИФА Адиль Рами агенты кризис Сочи деньги Футбол

Агент Рубен Хавьер Косо Руиз, представляющий интересы защитника Адиля Рами, рассказал о конфликте игрока с «Сочи».

34-летний француз ранее обвинил клуб в невыплате зарплаты и объявил о готовности уйти в другую команду.

«Клуб Рами ничего не заплатил. «Сочи» будет иметь проблемы. Проблемы с ФИФА и с игроками.

Будет ли он за них играть? Нет, они ему не платят. И остальные игроки находятся в такой же ситуации», – сказал агент.

Рами присоединился к российской команде в феврале. Чемпион мира перешел в «Сочи» на правах свободного агента и не провел ни одного матча в РПЛ.

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