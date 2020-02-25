Агент Рубен Хавьер Косо Руиз, представляющий интересы защитника Адиля Рами, рассказал о конфликте игрока с «Сочи».
34-летний француз ранее обвинил клуб в невыплате зарплаты и объявил о готовности уйти в другую команду.
«Клуб Рами ничего не заплатил. «Сочи» будет иметь проблемы. Проблемы с ФИФА и с игроками.
Будет ли он за них играть? Нет, они ему не платят. И остальные игроки находятся в такой же ситуации», – сказал агент.
Рами присоединился к российской команде в феврале. Чемпион мира перешел в «Сочи» на правах свободного агента и не провел ни одного матча в РПЛ.