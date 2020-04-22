Гулиев сослан в «Спартак-2», Федуна и Пескова выписали, схема «Авангарда» с Андригетто и Беком, Трусова снова в Книге рекордов Гиннесса и другие новости утра

1. Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2» за нарушение дисциплины. Пишут, что у него возник конфликт с сербом Владом Чепзановичем, проводящим занятия вместо Тедеско. «Спартак» может отдать Гулиева в бесплатную аренду или даже досрочно разорвать контракт. Гулиев будет заниматься дома, а не со «Спартаком-2», который сейчас не тренируется.

Пока Аяз упускает шанс вернуться в большой футбол, в Германии камбэк в самом разгаре. Уже сегодня в главном матче весны встретятся основные претенденты на титул, «Бавария» и дортмундская «Боруссия». И те и другие здорово провели обе игры после паузы: мюнхенцы забили 7 мячей, а дортмундцы – 6, при этом «Боруссия» еще ни разу не пропустила. В ноябре ребята Фавра получили мощный щелчок по носу в Мюнхене и явно настроены на реванш, а «Бавария» планировует сыграть на ноль. Игра обещает быть огненной даже без зрителей, есть шанс подзаработать: регистрируйтесь на Winline, делайте ставки и получайте кэшбэк 10%!

2. Владелец «Спартака» Леонид Федун между тем выписан из больницы. Он продолжит лечиться от коронавируса дома.

3. «Авангард» может отправить форвардов Андригетто и Бека в ВХЛ. Сейчас руководство клуба ведет переговоры с игроками о расторжении контрактов. Агент Андригетто и Бека заявил, что «Авангард» хочет расторгнуть контракты бесплатно, так что хоккеисты в случае перевода в ВХЛ поедут играть в Новокузнецк. Клуб должен выплатить 40 млн рублей за расторжение контрактов обоих легионеров.

4. Форвард «Барселоны» Лео Месси признан лучшим игроком в истории финалов Лиги чемпионов за победу над «МЮ» в 2011-м. Роналду – на 11-м месте по версии Squawka.

5. Александра Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она первой в женском катании прыгнула четверной флип.

6. Тренера бойца MMA Магомеда Исмаилова задержали по подозрению в организации убийства.

7. Трансферы. «Ростов» сделал предложение Деспотовичу, при этом южный клуб не интересуется Кверквелией. «Челси» не будет выкупать Бога за 15 млн евро, лондонцы хотят получить процент от дальнейшей продажи. ЦСКА предлагал 4 млн евро за защитника «Крузейро» Кака, но переговоры прервались из-за пандемии.

8. «Зенит» отметил 95-летие (хотя с такой трактовкой согласны не все): Дзюба, Семак, Медведев и Иванович выстрелили из пушки в Петропавловской крепости, клуб поздравили Николас Ломбертс, Тина Канделаки, Андре Виллаш-Боаш и многие другие.

9. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался пройти тест на коронавирус в Москве после заражения отца, утверждает Mash.

10. Алена Косторная и другие фигуристы группы Тутберидзе первыми прибыли на сборы в Новогорск.

11. Нападающий Иржи Секач перейдет в «Авангард» из ЦСКА.

12. Евролига подтвердила досрочное завершение сезона, все клубы сохраняют место на следующий розыгрыш.

13. Тренер Александр Касперович будет совмещать работу в биатлонной сборной Болгарии и команде Санкт-Петербурга.

14. Братья Миранчуки и Георгий Джикия закупили оборудование для больниц Дагестана.

15. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка сообщила, что ее супруг, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, вылечился от коронавируса. Она рассказал, что супруги выписаны из больницы и проведут еще неделю на картнтине.

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