«Ростов» сделал предложение Деспотовичу. Клуб не интересуется Кверквелией («СЭ»)

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович может перейти в «Ростов».
Дончане сделали 28-летнему сербу трансферное предложение, сообщает «Спорт-Экспресс». Возможно, что игрок будет ждать более выгодных вариантов.
При этом «Ростов» не заинтересован в защитнике «Локомотива» Соломоне Кверквелии. Футболист не подходит клубу ни в финансовом, ни в спортивном плане.
Деспотович – лучший бомбардир «Оренбурга». В текущем сезоне Премьер-лиги форвард забил 8 голов. Ранее Betting Insider сообщал, что на 28-летнего форварда претендует ЦСКА.
Представитель Деспотовича: «Ростов» очень настойчиво интересуется. Это самый серьезный вариант»