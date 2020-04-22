«Ростов» сделал предложение Деспотовичу. Клуб не интересуется Кверквелией («СЭ»)

Нападающий может перейти в «Ростов».

Дончане сделали 28-летнему сербу трансферное предложение, сообщает «Спорт-Экспресс». Возможно, что игрок будет ждать более выгодных вариантов.

При этом «Ростов» не заинтересован в защитнике . Футболист не подходит клубу ни в финансовом, ни в спортивном плане.

Деспотович – лучший бомбардир «Оренбурга». В текущем сезоне Премьер-лиги форвард забил 8 голов. Ранее Betting Insider сообщал, что на 28-летнего форварда претендует ЦСКА.

Представитель Деспотовича: «Ростов» очень настойчиво интересуется. Это самый серьезный вариант»