Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она первой в женском катании прыгнула четверной флип

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверного флипа.

Россиянка стала первой в истории женского катания фигуристкой, прыгнувшей флип в четыре оборота на соревнованиях. Трусова исполнила прыжок 7 декабря 2019 года в произвольной программе в .

Это третье попадание Трусовой в Книгу рекордов Гиннесса: ранее она попадала туда за исполнение четверных тулупа и лутца.

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