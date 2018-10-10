Хабиб отказался от теста на коронавирус после заражения отца (Mash)

Чемпион UFC в легком весе отказался пройти тест на коронавирус в Москве после заражения отца.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отца бойца после ухудшения состояния из-за коронавируса отправили спецбортом из Махачкалы в московскую клинику.

Хабибу предложили пройти полное обследование и сдать тест на , но он попросил уделить все внимание отцу.

Нурмагомедов-старший на данный момент находится в коме, у него нарастает сердечно-сосудистая недостаточность.

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