Хабиб отказался от теста на коронавирус после заражения отца (Mash)

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался пройти тест на коронавирус в Москве после заражения отца.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отца бойца Абдулманапа Нурмагомедова после ухудшения состояния из-за коронавируса отправили спецбортом из Махачкалы в московскую клинику.
Хабибу предложили пройти полное обследование и сдать тест на COVID-19, но он попросил уделить все внимание отцу.
Нурмагомедов-старший на данный момент находится в коме, у него нарастает сердечно-сосудистая недостаточность.
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