Братья Миранчуки и Джикия закупили оборудование для больниц Дагестана

Твиттер сборной России сообщил об участии игроков национальной команды капитана и полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в благотворительной акции на фоне пандемии коронавируса.

«Братья Миранчуки и Джикия помогли больницам в трех населенных пунктах Дагестана.

Футболисты закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения», – говорится в сообщении.

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