Братья Миранчуки и Джикия закупили оборудование для больниц Дагестана

Твиттер сборной России сообщил об участии игроков национальной команды капитана «Спартака» Георгия Джикии и полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков в благотворительной акции на фоне пандемии коронавируса.
«Братья Миранчуки и Джикия помогли больницам в трех населенных пунктах Дагестана.
Футболисты закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения», – говорится в сообщении.
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