Братья Миранчуки и Джикия закупили оборудование для больниц Дагестана

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Георгий Джикия Алексей Миранчук Антон Миранчук красава Благотворительность коронавирус Футбол

Твиттер сборной России сообщил об участии игроков национальной команды капитана «Спартака» Георгия Джикии и полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков в благотворительной акции на фоне пандемии коронавируса.

«Братья Миранчуки и Джикия помогли больницам в трех населенных пунктах Дагестана.

Футболисты закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения», – говорится в сообщении.

Орлов о Дагестане: «Почему у них нет нормальной медицины? XXI век, а там как в Средних веках»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья