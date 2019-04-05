«Авангард» может отправить Андригетто и Бека в ВХЛ

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Нападающие «Авангарда» Свен Андригетто и Тэйлор Бек могут быть переведены в ВХЛ.

Омский клуб хочет отправить хоккеистов для прохождения предсезонной подготовки в новокузнецком «Металлурге», с которым был заключен договор о сотрудничестве.

Сейчас руководство «Авангарда» ведет переговоры с Андригетто и Беком о расторжении контрактов.

Одна из основных мер, которую рассматривают омичи – проведение Андригетто и Бека через список отказов с последующим отправлением в «Кузню». Этот вариант уже был передан обоим хоккеистам через их агента.

Соглашения швейцарца и канадца с клубом рассчитаны до конца следующего сезона. В общей сложности они получают 160 миллионов рублей.

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