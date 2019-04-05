Секач перейдет в «Авангард» из ЦСКА (Sport24)

Теги Авангард ЦСКА возможные переходы КХЛ Иржи Секач Хоккей

Нападающий Иржи Секач продолжит карьеру в «Авангарде».

По информации Sport24, чешский форвард расторгнет соглашение с ЦСКА, после чего перейдет в омский клуб.

Ранее сообщалось, что Секач не захотел идти на понижение зарплаты в ЦСКА. У него был контракт на 100 миллионов рублей в год.

В минувшем сезоне КХЛ 27-летний игрок провел 45 матчей и набрал 25 (12+13) очков.

Ранее ЦСКА не смог повторить предложение «Авангарда» по нападающему Сергею Толчинскому, который в итоге подписал с «ястребами» контракт на два года.

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