«Спартак» может отдать Гулиева в бесплатную аренду. Игрока перевели во вторую команду за нарушение дисциплины

Руководство «Спартака» не намерено возвращать хавбека Аяза Гулиева в первую команду, утверждает «Спорт-Экспресс».
Футболист, переведенный в «Спартак-2» за некорректное общение с членами тренерского штаба, останется во второй команде как минимум до завершения сезона РПЛ в конце июля.
По завершении сезона «Спартак» постарается отдать 23-летнего игрока, получающего 5,6 млн рублей в месяц, в бесплатную аренду. Возможно, что на Гулиева будут претендовать «Крылья Советов» и «Тамбов», если клубы останутся в РПЛ.
В этом сезоне Гулиев провел за «Спартак» 11 матчей в РПЛ.