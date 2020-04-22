«Спартак» может отдать Гулиева в бесплатную аренду. Игрока перевели во вторую команду за нарушение дисциплины

Руководство «Спартака» не намерено возвращать хавбека в первую команду, утверждает «Спорт-Экспресс».

Футболист, переведенный в «Спартак-2» за некорректное общение с членами тренерского штаба, останется во второй команде как минимум до завершения сезона РПЛ в конце июля.

По завершении сезона «Спартак» постарается отдать 23-летнего игрока, получающего 5,6 млн рублей в месяц, в бесплатную аренду. Возможно, что на Гулиева будут претендовать и , если клубы останутся в РПЛ.

В этом сезоне Гулиев провел за «Спартак» 11 матчей в .