Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался о роли «Зенита» в российском футболе.

«В нашей стране есть две по-настоящему народных команды. При всем уважении к самоотверженности болельщиков , к успехам , к славной истории московского , «Зенит» и – самые популярные клубы в современной России.

Когда они встречаются, противостоят друг другу не только Петербург и Москва. Вся страна делится пополам. Так сложилось исторически. Это клубы-антиподы.

В 90-е годы, когда «Спартак» был богатым и давал прикурить футбольной Европе, «Зенит» был бедным и никому не известным. Затем они поменялись местами. выиграл Кубок УЕФА, пять раз – чемпионат России, а «Спартак» полтора десятилетия жил без больших побед.

Конфликты последнего времени тоже подлили масла в огонь. Сегодня колпинский парень , автор двух шикарных голов в финале Кубка-99, – ярый спартаковец. А воспитанник красно-белых раскрыл свой талант в нашем «Зените».



С нетерпением буду ждать возобновления матчей на Кубок России», – сказал Беглов.

«Зенит» и «Спартак» должны встретиться в полуфинале текущего розыгрыша Олимп Кубка России.