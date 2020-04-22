Мутко о результатах в еврокубках: «Нужна конкуренция в РПЛ. Лишь несколько клубов могут развиваться как «Зенит», остальные сидят на бюджетах»

Бывший президент и экс-глава РФС Виталий Мутко поделился мнением о выступлениях команд РПЛ и поздравил петербургский клуб с 95-летием.

«Можно пожелать «Зениту» стабильности и хороших результатов. Хотя бы часть усилий стоит направлять на поддержку собственных талантов и выращивание собственных игроков, потому что я всегда исхожу из того, что в мире ты всегда можешь найти более готового игрока, а собственных нужно воспитывать, они нестабильны. Это, конечно же, вызов для топ-клуба, потому что результатов хочется уже сегодня. На примере «Краснодара» мы видим, что собственные воспитанники не всегда стабильны.

Болельщики – главная движущая сила «Зенита». Экономические возможности у клуба есть, хочется пожелать стабильности.

Стоит уделять больше внимания развитию собственного футбола, поднятию его экономического потенциала, потому что на самом деле только несколько клубов имеют возможности развиваться так же, как «Зенит», остальные сидят на бюджетах. Для того, чтобы быть конкурентным во внешнем мире, нужна внутренняя конкуренция», – заявил Мутко.