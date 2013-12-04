Евролига подтвердила досрочное завершение сезона, все клубы сохраняют место на следующий розыгрыш

Евролига официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса .

Все 18 участников нынешнего розыгрыша Евролиги сохраняют места в турнире на сезон-2020/21.

Новый сезон Евролиги стартует 1 октября, Еврокубок – 30 сентября.

Россия в Евролиге представлена тремя клубами: «Зенит», «Химки» и ЦСКА.

Совет акционеров в понедельник провел четвертое заседание после приостановки сезона, которая состоялась 12 марта. По его итогам было принято решение отказаться от варианта с завершением розыгрышей Евролиги и Еврокубка.

Отмечается, что приоритет Евролиги – безопасность всех участников и болельщиков. Также в списке основных причин отмены сезона различная ситуация с COVID-19 в разных странах и риск травм в связи с паузой и недостатком времени на полноценные тренировочные лагеря.

В Еврокубке-2020/21 точно выступят 8 клубов, которые квалифицировались в четвертьфинал нынешнего розыгрыша (УНИКС, «Монако», «Партизан», «Промитеас», «Виртус», «Тофаш», «Венеция», «Уникаха»). Остальные 16 мест будут распределены по итогам национальных чемпионатов. Окончательный список участников одобрит совет акционеров.

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