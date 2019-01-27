Навка сообщила, что Песков вылечился от коронавируса и выписан из больницы

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка сообщила, что ее супруг, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, вылечился от коронавируса.

«Все хорошо у нашей семьи, все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо. Будем находиться где-то еще на неделе карантина», – сказала Навка.

12 мая стало известно, что Навка вместе с мужем попала в больницу с подтвержденным COVID-19. Отмечалось, что у экс-фигуристки заболевание прошло в легкой форме, лечение Пескова продлилось дольше.

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