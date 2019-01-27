Косторная и другие фигуристы группы Тутберидзе первыми прибыли на сборы в Новогорск

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алена Косторная Фигурное катание

Директор тренировочной базы «Новогорск» Николай Доморацкий сообщил, что фигуристы группы Этери Тутберидзе первыми приехали на сборы.

Сегодня база открылась после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Часть сборной России по фигурному катанию проведет сборы в Новогорске, часть – на базе в Кисловодске, которая возобновит работу 1 июня.

«Фигуристы начали заезжать на базу, группа Тутберидзе – Алена Косторная и другие спортсмены – заехали первыми», – сказал Доморацкий.

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