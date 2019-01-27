Косторная и другие фигуристы группы Тутберидзе первыми прибыли на сборы в Новогорск

Директор тренировочной базы «Новогорск» Николай Доморацкий сообщил, что фигуристы группы Этери Тутберидзе первыми приехали на сборы.
Сегодня база открылась после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Часть сборной России по фигурному катанию проведет сборы в Новогорске, часть – на базе в Кисловодске, которая возобновит работу 1 июня.
«Фигуристы начали заезжать на базу, группа Тутберидзе – Алена Косторная и другие спортсмены – заехали первыми», – сказал Доморацкий.
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