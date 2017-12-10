Вице-чемпион Олимпиады-1980 о том, зачем в России вводили карантин: «Чтобы всех поработить, проверить, как этот концлагерь работает»

Серебряный призер Олимпиады-1980 в прыжках с шестом Константин Волков поделился мнением насчет пандемии коронавируса и мер, которые предпринимают власти.

– Это вирусная инфекция. Известно, что единственный способ борьбы с ней – не лекарство, а иммунитет. Но когда люди орут об опасности вируса и запрещают заниматься спортом на свежем воздухе – это чистый геноцид.

Это просто паника. Я был министром спорта Иркутской области, и примерно представляю, как принимаются такие решения. Плюс руководители знают больше, чем население.

Этот вирус был создан искусственно. Причем не только в китайских лабораториях, замазаны и американцы, и наши, и другие. А запаниковали, потому что никто не знал, как сделанный на коленке вирус будет себя вести. Начали перестраховываться. Но в связи с тем, что на руководящих постах, как правило, люди необразованные, меры приняли идиотские.

– Необразованные?

– В большинстве своем – «троечники». Должности получают по знакомству. А на Западе в руководстве в основном именно политики. Знают, что говорить. Но, как правило, они очень слабы в точных и гуманитарных науках.

В России вообще абсурд. Ввели карантин, когда в Москве было 2000 заболевших и каждый день добавлялось по 20-30. А когда дошло до того, что по 3000 заболевают за сутки – его вдруг сняли. Логика гениальная.

– В Москве до сих пор нельзя даже бегать по одному. Чем это можно объяснить?

– У Собянина в голове вирус развился – больше никак.

– Не страшно такое говорить?

– Если все будем бояться – превратимся в концлагерь. А им это удобно. Концлагерем проще управлять, чем стадом умных людей.

– Говорят, что карантин помогает растянуть заболеваемость, благодаря чему больницы выдержат нагрузку.

– В итоге кучу больниц переделали под этот вирус, и они стоят недогруженными. В Иркутске гордо говорили, что готовы 5-10 тысяч койко-мест. Но больных – 600. И что? А вот тех, которые болеют серьезными болезнями, реально кинули. Людям не проводят плановые операции от рака. И они реально умрут. Но это, выходит, никого не волнует?

– В России какая была мотивация?

– Всех поработить, проверить, как этот концлагерь работает. Все эти электронные пропуска протестировать.

Плюс у нас сырьевая экономика. И свои парадоксы. Так рубль за это время укрепился. По крайней мере, упал не так сильно, как должен был. Чем меньше у нас спрос – тем лучше себя чувствует сырьевики и правительство. Если люди будут сидеть и есть хлеб с капустой – это идеальный для них вариант. Они же совсем не будут тратить валюту, – сказал Волков.