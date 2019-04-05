Агент Андригетто и Бека: «Авангард» хочет бесплатно расторгнуть контракты. Поедем играть в Новокузнецк в случае перевода в ВХЛ»

Алеша Пилко, агент нападающих и , прокомментировал будущее игроков в .

– Пока это неофициальная информация, ее просто вбросили в публичное пространство.

Я знаю, что «Авангард» хочет расторгнуть действующие контракты с игроками, но действует не в соответствии с регламентом, желая все сделать бесплатно.

Если ситуация с переводом в ВХЛ все-таки произойдет, то Бек и Андригетто поедут в Новокузнецк и будут там играть.

Мы снимем им в городе квартиру и арендуем для них автомобиль. Мы действуем исключительно в рамках действующего регламента .

– Может, лучше найти компромисс с «Авангардом»?

– Это, можно сказать, как развод между мужем и женой. И ни один развод не проходит хорошо.

В настоящий момент мы пытаемся вести диалог с клубом и предлагаем компромиссные варианты, – заявил Пилко.

«Авангард» может отправить Андригетто и Бека в ВХЛ