Агент Андригетто и Бека: «Авангард» хочет бесплатно расторгнуть контракты. Поедем играть в Новокузнецк в случае перевода в ВХЛ»

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Алеша Пилко, агент нападающих Свена Андригетто и Тэйлора Бека, прокомментировал будущее игроков в «Авангарде».

– Пока это неофициальная информация, ее просто вбросили в публичное пространство.

Я знаю, что «Авангард» хочет расторгнуть действующие контракты с игроками, но действует не в соответствии с регламентом, желая все сделать бесплатно.

Если ситуация с переводом в ВХЛ все-таки произойдет, то Бек и Андригетто поедут в Новокузнецк и будут там играть.

Мы снимем им в городе квартиру и арендуем для них автомобиль. Мы действуем исключительно в рамках действующего регламента КХЛ.

– Может, лучше найти компромисс с «Авангардом»?

– Это, можно сказать, как развод между мужем и женой. И ни один развод не проходит хорошо.

В настоящий момент мы пытаемся вести диалог с клубом и предлагаем компромиссные варианты, – заявил Пилко.

«Авангард» может отправить Андригетто и Бека в ВХЛ

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