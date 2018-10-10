Жорж Сен-Пьер: «У Хабиба почти аура непобедимости. Бой с ним – возможность стать легендой»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях рассказал о возможности возобновить карьеру.

«Если бы я решил снова драться, то уверен, что смог бы снова стать чемпионом. Есть только один способ узнать, сейчас мне хорошо.

Если я когда-нибудь вернусь, то это должно быть что-то особенное – бой против парня, которого никто не может победить.

Бой с ? Теперь у Хабиба почти аура непобедимости. Бой с ним – возможность стать легендой.

До того как я ушел, мы пытались организовать этот поединок, и Хабиб хотел этого. Мы очень старались. К сожалению, UFC не хотел этого. У них были другие планы на Хабиба.

Но никогда не говори никогда. Если я когда-нибудь вернусь, это должно быть на моих условиях. Я не хочу застрять в контракте, где, если я выиграю, мне придется соревноваться снова и снова. Я больше не хочу быть тем парнем, который дерется три раза в год. Я уже пережил это время в своей жизни. Мне очень хорошо там, где я сейчас», – сказал Сен-Пьер.

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