решил не выкупать полузащитника .

По информации The Guardian, в «Челси» решили не активировать опцию обратного выкупа хавбека за 15 млн евро. Однако английский клуб ведет переговоры с «Сассуоло» о том, чтобы прописать получение процента от суммы трансфера в случае последующей продажи игрока.

Отмечается, что переход Бога в другой клуб этим летом очень вероятен. Как сообщалось ранее, им интересуются «Рома» и «Наполи».

Бога прошел через молодежную систему «Челси» и дебютировал за клуб в 2015 году. Затем он выступал за «Ренн», «Гранаду» и «Бирмингем» на правах аренды, а в 2018 году «Челси» продал хавбека «Сассуоло».

В этом сезоне Бога провел за клуб 24 матча в Серии А, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.