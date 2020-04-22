Ломбертс поздравил «Зенит»: «Уже 95 лет мы – лучший клуб в мире»

Бывший защитник «Зенита» поздравил клуб с 95-летием.

«С днем рождения, «Зенит»! Мы уже 95 лет – самый лучший клуб в мире.

Спасибо за все! Мое имя – «Зенит», навсегда! И удачи», – сказал Ломбертс.

35-летний бельгиец выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2007 по 2017 год. Вместе с «Зенитом» Ломбертс четыре раза становился чемпионом России, дважды брал Кубок страны. В сезоне-2007/08 футболист выиграл Кубок УЕФА в составе клуба.

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