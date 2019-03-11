Касперович будет совмещать работу в сборной Болгарии и команде Санкт-Петербурга

Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил, что тренер будет совмещать работу в команде Петербурга и сборной Болгарии.

Ранее стало известно, что Касперович возглавит сборную Болгарии. Контракт специалиста рассчитан на 2 года.

«Если говорить о наших дальнейших рабочих взаимоотношениях, то будем действовать исключительно в рамках закона. Бросать петербургскую федерацию он не собирается, так что сотрудничество продолжится, но в ином качестве. Посмотрим, как это все будет выглядеть.

Другое дело, что только время покажет, насколько высокой будет их эффективность», – сказал Васильев.

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