Отец Щербаковой: «Расстроюсь, если Аня закончит карьеру в 17 лет. Это будет недопетая песня»

Станислав Щербаков, отец двукратной чемпионки России по фигурному катанию , поделился мнением насчет того, что спортсменки рано завершают карьеру.

«Если Аня закончит в 17, то я, конечно, расстроюсь. Помимо того, что она квадистка, она еще и артистка, передача образов – ее конек. В 17 лет, и даже в 20, некоторые образы просто рано раскрывать.

Это будет недопетая песня, какие бы медали она к тому моменту ни собрала», – сказал Щербаков.

«Фигурное катание – ранний вид спорта. Дети начинают тренироваться в три года, в 15 лет выходят на взрослый уровень. Если все это учесть, то спортивная карьера уже не кажется такой короткой.

И я согласна с тем, что нет ничего страшного в том, что в 17-18 лет оказаться на пороге новых открытий и возможностей», – добавила мама фигуристки Юлия Щербакова.

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