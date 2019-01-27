Отец Щербаковой: «Расстроюсь, если Аня закончит карьеру в 17 лет. Это будет недопетая песня»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Юлия Щербакова Станислав Щербаков Фигурное катание

Станислав Щербаков, отец двукратной чемпионки России по фигурному катанию Анны Щербаковой, поделился мнением насчет того, что спортсменки рано завершают карьеру.

«Если Аня закончит в 17, то я, конечно, расстроюсь. Помимо того, что она квадистка, она еще и артистка, передача образов – ее конек. В 17 лет, и даже в 20, некоторые образы просто рано раскрывать.

Это будет недопетая песня, какие бы медали она к тому моменту ни собрала», – сказал Щербаков.

«Фигурное катание – ранний вид спорта. Дети начинают тренироваться в три года, в 15 лет выходят на взрослый уровень. Если все это учесть, то спортивная карьера уже не кажется такой короткой.

И я согласна с тем, что нет ничего страшного в том, что в 17-18 лет оказаться на пороге новых открытий и возможностей», – добавила мама фигуристки Юлия Щербакова.

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