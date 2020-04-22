Гулиева перевели в «Спартак-2» из-за конфликта с сербом Чепзановичем, проводящим занятия вместо Тедеско

Полузащитник «Спартака» был переведен во вторую команду из-за конфликта с тренером по физподготовке Владом Чепзановичем, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, 23-летний игрок неоднократно подвергал сомнению указания сербского специалиста, за что был отстранен от работы с основной командой.

Чепзанович руководит тренировками «Спартака» на время отсутствия главного тренера Доменико Тедеско, находящегося на обязательном карантине после возвращения из Европы.

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