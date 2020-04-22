Гулиева перевели в «Спартак-2» из-за конфликта с сербом Чепзановичем, проводящим занятия вместо Тедеско

Теги Спартак премьер-лига Россия Спартак-2 Аяз Гулиев Спорт-Экспресс Влад Чепзанович Футбол

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев был переведен во вторую команду из-за конфликта с тренером по физподготовке Владом Чепзановичем, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, 23-летний игрок неоднократно подвергал сомнению указания сербского специалиста, за что был отстранен от работы с основной командой.

Чепзанович руководит тренировками «Спартака» на время отсутствия главного тренера Доменико Тедеско, находящегося на обязательном карантине после возвращения из Европы.

«Спартак» может отдать Гулиева в аренду. Игрока перевели во вторую команду за нарушение дисциплины

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья