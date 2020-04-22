Канделаки поздравила «Зенит» с юбилеем: «Уже 12 лет у меня нет никакого выбора болеть за другую команду»

Генеральный продюсер поздравила «Зенит» с 95-летием.

«Дорогой «Зенит», вот уже 12 лет я рядом с этим мужчиной (мужем – Василием Бровко, болельщиком «Зенита» – прим. Sports.ru). Но речь не о нас, а о том, что вот уже 12 лет у меня нет никакого выбора болеть за другую команду. Поэтому 12 лет я рядом с вами всем своим сердцем — благодаря вот этому человеку.

Выигрывайте как можно чаще, потому что поверьте нам, женщинам — спокойствие во многих семьях зависит от ваших побед, дорогой мой «Зенит»!» – сказала Канделаки.

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