Коронавирус у Фарфана, «Боруссия» вынесла «Шальке» в день рестарта Бундеслиги, «Зениту» интересен турецкий защитник и другие новости утра

1. Нападающий «Локомотива» сдал положительный тест на коронавирус. Это первый случай заражения в РПЛ. Тест Фарфана на COVID-19 стоил 20 тысяч рублей. Сам перуанец говорит, что чувствует себя хорошо.

2. 🔥Бундеслига вернулась! В 26-м туре «Боруссия» Дортмунд уничтожила «Шальке» (4:0). Конечно, Холанд забил! «РБ Лейпциг» дома не справился с «Фрайбургом» (1:1) и потерял третье место в таблице, на которое взобралась «Боруссия» Менхенгладбах, обыгравшая на выезде «Айнтрахт» (3:1).

Герой тура – защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер. Австриец ногой отбил удар в пустые ворота в моменте, когда три игрока гладбахской «Боруссии» уже прошли даже вратаря. 🐝Карнавал, фэйл года, крутость двух «Боруссий», осечка «Лейпцига» и другие события – в нашем онлайне первого дня Бундеслиги после рестарта.

3. Трансферы. «Зенит» интересуется защитником «Шальке» Кабаком. Вернер хочет только в «Ливерпуль» и останется в «Лейпциге», если переход не состоится. Кверквелия может уйти из «Локомотива», например, в «Краснодар», «Ростов» или «Ротор». «Спартаку», «Локо» и «Краснодару» интересен защитник «Милана» Лаксальт. «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив» следят за защитником «Метца» Фофана. Рангник может предложить «Милану» назначить Нагельсманна главным тренером.

4. СКА подписал экс-нападающего ЦСКА Вея и экс-форварда «Магнитки» Тимкина, а также провернул многоходовку: обменял Плотникова в «Амур» на Руденкова, которому «Магнитка» предлагала контракт на 3 года и 48 млн рублей. И вот ряд зарплат в СКА: у Хафизуллина – 50 млн рублей в год, у Кетова – 40, у Белова – 35. А Немировски согласился остаться в «Торпедо», несмотря на снижение зарплаты с 25 до 13 млн рублей.

5. НФЛ может принять правило, по которому команды с темнокожими тренерами и менеджерами получат бонус на драфте.

6. Врач баскетбольного ЦСКА Абжелилов умер от коронавируса в возрасте 44 лет.

7. Цифра дня. «Ротору» потребуется 1,38 млрд рублей для участия в РПЛ.

8. Новости карантина. Месси с женой снялись в клипе рэпера Residente о влюбленных. Появились фото новой домашней формы «Реала», белой с розовыми вставками. В Южной Америке игрокам запретят целовать мяч, плеваться и сморкаться на поле. Кросби, Прайс и Нэш вошли в состав сборной Канады всех времен по версии TSN.

9. UFC Fight Night 172. Оверим нокаутировал Харриса. Другие результаты – здесь.

Цитаты дня:

Глава федерации биатлона Украины Владимир Брынзак: «У миллионов россиян мозги забиваются «зомбоящиком». А у нас разве иначе?»

Евгения Медведева: «Уезжала в Канаду не за сумасшедшим результатом. Просто хотела работать с тренером, как с другом»

Джорджо Кьеллини: «То, как Рамос нанес травму Салаху, было гениально. Серхио – лучший защитник мира»

Уткин о покупке ЦСКА госкорпорацией: «У клуба всегда был мощный государственный ресурс»

Тарасова о Родниной: «С мозгами слетело что-то у нее. Дура законченная, мне ее жалко»

Леонид Слуцкий: «Коронавирус может поставить крест на карьере заболевшего игрока»

Лахиялов о второй жене: «Одно время остро стоял вопрос! Но с возрастом пыл ушел»