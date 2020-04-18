Рангник может предложить «Милану» назначить Нагельсманна главным тренером

Главным тренером может быть назначен , возглавляющий .

Глава отдела по спорту и развитию футбола «Руд Булл» Ральф Рангник, которого называли основным претендентом на пост нового главного тренера «россонери», предложит итальянскому клубу кандидатуру Нагельсманна, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Возможность приглашения 32-летнего немца Рангник планирует обсудить с владельцами «Милана» из Elliott Management на следующей неделе.

«Лейпциг» в нынешнем сезоне пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, а в Бундеслиге, которая будет возобновлена сегодня, идет третьим после 25 туров.