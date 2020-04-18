Тест Фарфана на коронавирус стоил 20 тысяч рублей. Он перепроверяется много раз

Нападающий заразился коронавирусом.

Тестирование на коронавирус перуанцу делали в российской клинике European Medical Center (EMC).

Их услуги по части выявления коронавирусной инфекции стоят более 20 тысяч рублей, сообщает Metaratings.ru.

Тест занял три дня. В отличие от экспресс-тестов за 5-7 тысяч рублей, этот перепроверяется много раз, чтобы исключить возможность ошибки, вероятность которой при быстрой и дешевой проверке существенно возрастает.

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