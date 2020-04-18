Тест Фарфана на коронавирус стоил 20 тысяч рублей. Он перепроверяется много раз

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом.
Тестирование на коронавирус перуанцу делали в российской клинике European Medical Center (EMC).
Их услуги по части выявления коронавирусной инфекции стоят более 20 тысяч рублей, сообщает Metaratings.ru.
Тест занял три дня. В отличие от экспресс-тестов за 5-7 тысяч рублей, этот перепроверяется много раз, чтобы исключить возможность ошибки, вероятность которой при быстрой и дешевой проверке существенно возрастает.
Ранее врач «Локо» Сергей Хайкин заявил: «Думаю, Джефферсон вернется через 3-4 недели. У него самая легкая форма по КТ»