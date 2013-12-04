Врач баскетбольного ЦСКА Абжелилов умер от коронавируса в возрасте 44 лет

Сегодня в возрасте 44 лет умер врач московского ЦСКА Роман Абжелилов.

Как сообщается на официальном сайте армейцев, Абжелилов ушел из жизни в связи с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией.

«Сегодня не стало нашего доброго и всегда отзывчивого друга, коллеги, блестящего доктора и отличного семьянина Романа Абжелилова. Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении на сайте ЦСКА.

1 мая сообщалось о том, что Абжелилов госпитализирован в больницу в Коммунарке.

У Абжелилова остались жена и двое детей.

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