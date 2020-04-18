Вернер хочет перейти только в «Ливерпуль». Он останется в «Лейпциге», если трансфер не состоится

Нападающий «Лейпцига» рассматривает два варианта продолжения карьеры.

25-летний форвард хочет по завершении сезона перейти в . Если трансфер не состоится, он готов остаться в еще на год.

Действующий контракт немца рассчитан до лета 2023 года. В договоре есть пункт об отступных, но его условия меняются.

По данным The Athletic, этим летом заинтересованные клубы могут начать переговоры о трансфере Вернера с суммы 47,5 млн евро. За 60 млн «Лейпциг» обязан отпустить футболиста.

Через год сумма выкупа снизится до 40 миллионов, а летом 2022-го – до 25 миллионов. Опция активируется в начале каждого лета и действует до 15 июня. В зимнее трансферное окно данный пункт не работает.