Глава федерации биатлона Украины Владимир Брынзак: «У миллионов россиян мозги забиваются «зомбоящиком». А у нас разве иначе?»

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак вспомнил свой визит в Россию шесть лет назад, а также поделился мнением о влиянии телевидения на людей.

«Вспоминаю, как во время последнего визита в Тюмень лет шесть назад остановил машину. Мужчина «грачевал». Разговорился.

Пришел к выводу, что другой информации, кроме как с «Первого канала», он не получает. И таких там миллионы. Люди ходят на работу, а мозги забиваются «зомбоящиком».

А у нас разве иначе? Одни рассказывают за Зеленского, другие за Порошенко. Простой человек не может разобраться, где правда. Людям всовывают в мозги то, что хотят. Как вот сейчас, в истории с коронавирусом», – сказал Брынзак.

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