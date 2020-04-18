Уткин о покупке ЦСКА госкорпорацией: «У клуба всегда был мощный государственный ресурс»

Журналист Василий Уткин высказался о ситуации с переходом большей части акций ЦСКА госкорпорации ВЭБ.РФ.

В апреле госкорпорация ВЭБ.РФ завершила сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба.

– Дайте комментарий по поводу смены руководства ЦСКА. Что ожидаете?

– Да ничего. Получите государственное баблишко.

– Почему никогда не говорили о покупке ЦСКА ВЭБ.РФ, про аренду стадиона «Почтой России» почти за 1,5 млрд рублей в год, выше рыночной стоимости?

– Что в этом удивительного? У нас так развивается футбол. У ЦСКА всегда был мощный государственный ресурс. Не стоит недооценивать Сергея Борисовича Иванова (экс-зампред правительства РФ, экс-руководитель Администрации президента РФ и экс-министр обороны России – прим. Sports.ru).

Он просто давно ушел на покой, но в принципе он всегда помогал и опекал. Без его прямого участия трудно было бы получить разрешение на строительство стадиона.

Там всегда было много государственного ресурса. Другое дело, что клуб был в сущности частным. Сейчас, в общем, частным быть перестал. Ну и что сделаешь, мало ли таких? – сказал Уткин во время стрима, отвечая на вопросы зрителей.

ЦСКА стал государственным клубом из-за кредита по стадиону. Объясняем эту грустную историю