Кросби, Прайс и Нэш вошли в состав сборной Канады всех времен (TSN)

TSN представил свою версию символической сборной Канады всех времен.

Преимущество при выборе отдавалось игрокам, проявившим себя в составе канадской команды на международных турнирах, включая как Олимпиады и Кубки Канады/мира, так и чемпионаты мира. Также принималась во внимание Суперсерия-1972.

В состав были включены 23 игрока.

Вратари: , , Сет Мартин.

Защитники: Пол Коффи – Бобби Орр, Дени Потвен – Рэй Бурк, Скотт Нидермайер – Ши Уэбер, Крис Пронгер.

Нападающие: Джон Тонелли – – , Пол Хендерсон – Фил Эспозито – Майк Босси, Дэни Хитли – – Джером Игинла, Марк Мессье – Джо Сакик – Рик Нэш, Стив Айзерман.

Основополагающий игрок: Джонатан Тэйвс.

Главный тренер: Майк Бэбкок.

Лучшие из невошедших игроков: Роберто Луонго, Ларри Робинсон – Роб Блэйк, Пол Кария – Эрик Линдрос – Кори Перри.