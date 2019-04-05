Кросби, Прайс и Нэш вошли в состав сборной Канады всех времен (TSN)

TSN представил свою версию символической сборной Канады всех времен.
Преимущество при выборе отдавалось игрокам, проявившим себя в составе канадской команды на международных турнирах, включая как Олимпиады и Кубки Канады/мира, так и чемпионаты мира. Также принималась во внимание Суперсерия-1972.
В состав были включены 23 игрока.
Вратари: Кэри Прайс, Мартин Бродер, Сет Мартин.
Защитники: Пол Коффи – Бобби Орр, Дени Потвен – Рэй Бурк, Скотт Нидермайер – Ши Уэбер, Крис Пронгер.
Нападающие: Джон Тонелли – Уэйн Гретцки – Марио Лемье, Пол Хендерсон – Фил Эспозито – Майк Босси, Дэни Хитли – Сидни Кросби – Джером Игинла, Марк Мессье – Джо Сакик – Рик Нэш, Стив Айзерман.
Основополагающий игрок: Джонатан Тэйвс.
Главный тренер: Майк Бэбкок.
Лучшие из невошедших игроков: Роберто Луонго, Ларри Робинсон – Роб Блэйк, Пол Кария – Эрик Линдрос – Кори Перри.