Кросби, Прайс и Нэш вошли в состав сборной Канады всех времен (TSN)

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TSN представил свою версию символической сборной Канады всех времен. 

Преимущество при выборе отдавалось игрокам, проявившим себя в составе канадской команды на международных турнирах, включая как Олимпиады и Кубки Канады/мира, так и чемпионаты мира. Также принималась во внимание Суперсерия-1972. 

В состав были включены 23 игрока. 

Вратари: Кэри Прайс, Мартин Бродер, Сет Мартин.

Защитники: Пол Коффи – Бобби Орр, Дени Потвен – Рэй Бурк, Скотт Нидермайер – Ши Уэбер, Крис Пронгер. 

Нападающие: Джон Тонелли – Уэйн ГретцкиМарио Лемье, Пол Хендерсон – Фил Эспозито – Майк Босси, Дэни Хитли – Сидни Кросби – Джером Игинла, Марк Мессье – Джо Сакик – Рик Нэш, Стив Айзерман. 

Основополагающий игрок: Джонатан Тэйвс.

Главный тренер: Майк Бэбкок.

Лучшие из невошедших игроков: Роберто Луонго, Ларри Робинсон – Роб Блэйк, Пол Кария – Эрик Линдрос – Кори Перри. 

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