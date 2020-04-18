«Ротору» потребуется 1,38 млрд рублей для участия в РПЛ

составил предварительную смету расходов на сезон-2020/21, в котором команда будет играть в РПЛ.

Общие расходы «Ротора» превысят 1,7 млрд рублей, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на проект сметы.

Из них 1,377 млрд потребуется для участия клуба в матчах РПЛ, 36 млн будут потрачены на «Ротор-2», 32 млн – на академию клуба.

«Ротор» вышел в с первого места после досрочного завершения сезона Олимп-ФНЛ.

Все довольны рестартом РПЛ, а на ФНЛ забили. Зря: кому-то еще ждать Кубка, следующий сезон будет совсем безумным