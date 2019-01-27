Тарасова о Родниной: «С мозгами слетело что-то у нее. Дура законченная, мне ее жалко»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о конфликте с трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной, которую она тренировала с 1974 по 1980 годы.

«Это ей сейчас кажется, что она сама себя тренировала. Ну, пусть она этим живет. Я не против. Мне все равно.

Изначально она пришла ко мне на два года. Если бы я была некомпетентна, то она бы меня поменяла. Но Роднина никуда не уходила и осталась со мной на шесть долгих лет.

И это были очень тяжелые годы. Она рожала ребенка, выходила на лед после родов – первая и единственная. Такого никогда не было!

У меня были хорошие программы – и мы отработали очень много новых элементов, которые тогда никто не делал. И она всегда выглядела лучше всех», – сказала Тарасова.

Также тренер прокомментировала слова Родниной о том, что «у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело».

«Главное, что слетело-то у нее. Потому что она пишет про восьмидесятые годы, а я говорю о 2001-м.

Когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призером чемпионата США, а я – с Алешей Ягудиным, и это были первые соревнования в олимпийском сезоне накануне Солт-Лейк-Сити.

Так что она дура законченная! Мне Ирину Константиновну жалко», – цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

«Ругаться с ней – неприлично, а дружить невозможно». Тарасова тренировала Роднину, но теперь они бесят друг друга