UFC Fight Night 172: Оверим – Харрис, Барбоза – Иге и другие бои

16 мая в Джексонвилле, штат Флорида, состоится турнир UFC Fight Night 172.
Главным боем вечера станет противостояние тяжеловесов Алистара Оверима и Уолта Харриса.
Основной кард:
Алистар Оверим – Уолт Харрис;
Клаудия Гаделья – Анджела Хилл;
Эдсон Барбоза – Дэн Иге;
Эрик Андерс – Кшиштоф Йотко;
Марлон Вера – Сонг Ядонг;
Прелимы:
Мигель Баеза – Мэтт Браун;
Энтони Эрнандес – Кевин Холланд;
Гига Чикадзе – Майк Дэвис;
Даррен Элкинс – Нэйт Ландвер;
Мара Ромеро Борьелла – Кортни Кэйси;
Дон`Тэйл Мэйес – Родриго Насименто.
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