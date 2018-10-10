UFC Fight Night 172: Оверим – Харрис, Барбоза – Иге и другие бои

Теги UFC MMA Алистер Оверим тяжелый вес (MMA) Эдсон Барбоза Клаудиа Гаделья Уолт Харрис UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

16 мая в Джексонвилле, штат Флорида, состоится турнир UFC Fight Night 172.

Главным боем вечера станет противостояние тяжеловесов Алистара Оверима и Уолта Харриса.

Основной кард:

Алистар Оверим – Уолт Харрис;

Клаудия Гаделья – Анджела Хилл;

Эдсон Барбоза – Дэн Иге;

Эрик Андерс – Кшиштоф Йотко;

Марлон Вера – Сонг Ядонг;

Прелимы:

Мигель Баеза – Мэтт Браун;

Энтони Эрнандес – Кевин Холланд;

Гига Чикадзе – Майк Дэвис;

Даррен Элкинс – Нэйт Ландвер;

Мара Ромеро Борьелла – Кортни Кэйси;

Дон`Тэйл Мэйес – Родриго Насименто.

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