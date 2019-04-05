Зарплата Хафизуллина в СКА – 50 млн рублей в год, Кетова – 40, Белова – 35 («Хоккей без зрителей»)

Появилась информация о зарплатах ряда игроков СКА по новым контрактам.

Защитник Динар Хафизуллин переподписал соглашение с клубом на новых условиях. Срок прошлого контракта хоккеиста с зарплатой 70 млн рублей был рассчитан до конца сезона-2021/22.

По информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», 31-летний защитник подписал новый 2-летний контракт с зарплатой 50 млн рублей за сезон.

Нападающий Евгений Кетов будет получать 40 млн рублей в год, защитник Антон Белов – 35 млн рублей. Форвард Евгений Тимкин будет зарабатывать 25 млн рублей за сезон.