Национальная футбольная лига (НФЛ) может принять правило, по которому команды с темнокожими тренерами и менеджерами получат бонус на драфте.

Голосование по этому вопросу пройдет на следующей неделе.

По этому правилу, если команда наймет темнокожего генерального менеджера, то на второй год его работы клуб поднимется на 10 мест в третьем раунде драфта. Если команда назначит темнокожего на пост главного тренера, то через год поднимется на 6 мест в третьем раунде драфта.

Если темнокожими будут как менеджер, так и тренер, то клуб получит бонус сразу на 16 мест в третьем раунде и, возможно, на несколько мест во втором раунде.

На третий сезон работы темнокожих менеджеров и тренеров команде дополнительно дадут бонус на пять мест в четвертом раунде драфта.

Правило будет принято, если 24 из 43 владельцев клубов НФЛ проголосуют за него.

Предполагается, что новое правило было предложено из-за того, что в этом году НФЛ повторил антирекорд 17-летней давности – только два темнокожих генеральных менеджера и четыре темнокожих главных тренера в командах.